Mieszkańcy wsi mogą docenić swoich sołtysów. Najlepsi dostaną pieniądze

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Lubelskiego. - Dotychczas nagradzaliśmy koła gospodyń wiejskich, druhów z ochotniczych straży pożarnych, teraz czas na tych najważniejszych, liderów życia na wsi. To od sołtysa zależy, jak będą wyglądały te nasze małe ojczyzny. To on występuje o modernizacje dróg, budowę placów zabaw, pierwszy skrzykuje pomoc, gdy jest potrzebna. Od sołtysa, jego cech zależy, jak szybko będzie zmieniało się życie w tych niewielkich miejscowościach - mówi Zdzisław Szwed, członek zarządu Województwa Lubelskiego. I przypomina, że w regionie mamy aż 3645 sołectw i 4026 wsi.

Kto może wystartować w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział sołtysi i sołtyski z województwa lubelskiego, którzy aktualnie pełnią funkcję i sprawowali ją co najmniej przez cały poprzedni, 2022 rok. Kandydatury do tytułu „Nasz Sołtys” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 5 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz powiaty.

- W zgłoszeniu należy opisać to, za co chcemy naszego sołtysa nagrodzić. Co udało mu się zrobić, jakie dzięki jego zaangażowaniu powstały inwestycje, jak zmieniło się życie w miejscowości - dodaje Zdzisław Szwed.

Nagrody i wyróżnienia

Pula konkursowych nagród to 36 tysięcy złotych. Pieniędze ostrzymają zarówno kobiety, jak i mężczyźni pełniący funkcję sołtysa. Nagrody zostaną wręczone łącznie 12 osobom: za zajęcie pierwszego 5000 zł, drugiego 4000 zł oraz trzeciego miejsca 3000 zł. W każdej z kategorii zostaną przyznane także po trzy wyróżnienia po 2000 zł.

Zgłoszenia do 20 sierpnia należy składać drogą pocztową lub osobiście do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4 lub do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ul. Curie-Skłodowskiej 3.

Laureatów konkursu poznamy poznamy podczas finałowej gali, która odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym 11 września.