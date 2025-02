Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria). W razie wypadku podczas zagranicznych ferii, karta pozwoli na otrzymanie pomocy medycznej na zasadach panujących w danym państwie. Oznacza to, konieczność dostosowania się do przepisów w danym kraju np. gdy obowiązuje częściowa zapłata np. za wizytę u lekarza lub ratownictwo górskie.

Świadczenia objęte kartą EKUZ to nagła pomoc medyczna w przypadku złamań, skręceń czy innych urazów, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, gdy nie można czekać do powrotu do Polski oraz koszty leków.

EKUZ nie obejmuje:

- planowych operacji i zabiegów

- kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (chyba że dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu)

- kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Dlatego, jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem

- podwyższonego standardu usług na życzenie, np. pojedynczego pokoju

Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne. Mogą ją otrzymać osoby ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze) oraz osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka)

EKUZ można wyrobić stawiając się osobiście w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek można złożyć także za pomocą tradycyjnej poczty, elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), Internetowego Konta Pacjenta czy aplikacji mobilnej mojeIKP czy w punkcie obsługi klientów na lotnisku Chopina w Warszawie.

- W 2024 roku niemal 32 proc. wszystkich kart EKUZ zostało wydanych przez Centrum Usług Wspólnych w Chełmie. To blisko milion kart wyrobionych na podstawie wniosków złożonych online przez Internetowe Konto Pacjenta lub platformę ePUAP – czytamy na stronie NFZ.

W ubiegłym roku kartę wyrobiło w sumie ponad 3 miliony osób.