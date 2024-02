Od 1 marca emerytury i renty wyższe o 12,12 proc. Minimalna wypłata z ZUS wyniesie 1780,96 zł brutto

Znamy już podwyżki dla emerytów i rencistów. 1 marca emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzrosną o 12,12 proc. Najniższa emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta socjalna będzie wynosić 1780,96 zł brutto (wzrost o 192,52 zł). Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie o 173,26 zł do poziomu 1602,86 zł brutto.

Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia. Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji seniorzy otrzymają w przesyłce pocztowej.

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2024 roku. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli po przekroczniu dochodów brutto w kwocie 10 tys. 442,85 zł), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia. Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich – dodatek pielęgnacyjny wyniesie 330,07 zł.