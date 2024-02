Olimpiada zawita na Lubelszczyznę. Wiemy, gdzie będą rywalizowali sportowcy

Lubelskie po raz pierwszy w historii będzie organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w bloku sportów letnich. Nasz region dotychczas trzykrotnie gościł uczestników tego prestiżowego wydarzenia wyłącznie w sportach halowych w 1999, 2005 oraz w 2020 roku.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to największe krajowe zawody sportowe, będące mistrzostwami Polski w poszczególnych sportach. Startują w niej dzieci i młodzież w wieku 13-17 lat w kategorii kadet (junior młodszy). Odbywa się ona nieprzerwanie od 1995 roku, a od 2016 roku rozgrywana jest w 3 blokach: zimowym, halowym i letnim.

– Ministerstwu oraz wszystkim naszym partnerom z całego województwa, to jest samorządowcom i związkom sportowym, bardzo dziękuję. To niewątpliwie ogromna szansa na wypromowanie naszego województwa, a największą korzyść odniosą dzieci i młodzież. Wierzę, że po tej ogólnopolskiej olimpiadzie jeszcze więcej młodych ludzi będzie chciało zająć się sportem. Sport zawsze był wspaniałą profilaktyką, dlatego stwierdziliśmy, że skoro w 2020 roku, w okresie pandemii, udało nam się organizować olimpiadę młodzieżową w sportach halowych, to w 2024 roku zaproponujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki, żeby mistrzostwa odbyły się w naszym województwie. Przyszli mistrzowie zaczynają właśnie na arenie krajowej, a Samorząd Województwa Lubelskiego z dumą wspiera sport – podkreślał wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.