Oni będą rządzić w powiecie ryckim. Dogrywka w Dęblinie, Stężycy i Ułężu

I tura wyborów na wójta w Stężycy nie przyniosła rozstrzygnięcia. Najwięcej głosów, 1011 zdobył piastujący od 2002 roku funkcję wójta Zbigniew Chlaściak. 68-latkowi, startującemu z KWW Razem do sukcesu do przekroczenia granicy 50 procent zabrakło niespełna sześć procent.

W II turze, która odbędzie się 21 kwietnia Chlaściak zmierzy się z Antonim Tobiaszem (KWWW Z Wami i dla Was). 58-letni pPrzewodniczący Rady Gminy ostatniej kadencji, od 3 kadencji radny uzyskał 29,34 proc. poparcia (671 głosów). Trzecie, ostanie miejsce zajął Mirosław Nierubca (KWW Mirosława Nierubca Nasza Gmina) – 26,45 proc. (605).