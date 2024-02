Oto liderzy list do Sejmiku z okręgu chełmskiego

Mandatów w okręgu 4 do wzięcia będzie sześć, tak jak jesienią 2018 roku. Wówczas do Sejmiku dostało się trzech przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości: Zdzisław Szwed, Konrad Sawicki i Marek Piotrowicz, dwóch Platformy Obywatelskiej, obecni posłowie: Krzysztof Grabczuk i Krzysztof Bojarski oraz Ewa Jaszczuk, startująca z „1” na liście PSL. 7 kwietnia z tego grona szanse na ponowny mandat radnego wojewódzkiego będą mieć jedynie Zdzisław Szwed, który wystartuje najprawdopodobniej z ostatniego miejsca na liście PiS i Ewa Jaszczuk, która już dawno porzuciła PSL, pałając miłością najpierw do Polska 2050, a ostatnio do PO, na liście której ma otrzymać 2 miejsce .

Wiemy już, kto będzie liderami list w okręgu 4, choć na ostateczny kształt zestawiania kandydatów musimy jeszcze zaczekać. Komitety Wyborcze mają na to czas do 4 marca do godz. 16.

Kto znajdzie się na „1”, kto ma realne szanse na mandaty?

Listę PiS otwierać będzie Kamila Grzywaczewska, do niedawna dyrektorka KOWR, która w ostatnich wyborach parlamentarnych walczyła o fotel senatora w Chełmie. Zagłosowało na nią aż 46 754 wyborców. To jednak nie wystarczyło do objęcia mandatu, bo 4 tysiące głosów więcej, głównie mieszkańców Chełma, zebrał senator Józef Zając, który w poprzednich wyborach startował z poparciem PiS, a w ostatnich z własnego komitetu wyborców. Tuż za Grzywaczewską znalazł się Radosław Brzózka ze Świdnika, były szef gabinetu politycznego ministra Przemysława Czarnka i były jego rzecznik, gdy ten sprawował funkcję wojewody. Trzecie miejsce zarezerwowano dla Doroty Cieślik, wiceprezydent Chełma.

Platformę Obywatelską do zwycięstwa w okręgu ma poprowadzić Dariusz Grabczuk, miejski radny, brat byłego marszałka i obecnego posła. „Dwójka” przypadła Ewie Jaszczuk, a trzeci na liście ma być Waldemar Białowąs ze Świdnika, który z taką decyzją Zarządu Województwa nie zgodził się. Czy coś wskóra we władzach krajowych i zostanie przesunięty na liście do góry, okaże się wkrótce.

Ze zdobyciem mandatu dla PSL problemów nie powinien mieć lider listy Andrzej Romańczuk. To były starosta włodawski, a obecnie dyrektor regionalny Agencji Rozwoju Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa. Czy ludowcy są w stanie zdobyć dwa mandaty, dziś trudno wyrokować.

W Sejmiku swojego przedstawiciela z pewnością chciałby mieć zarówno Lewica, której listę otworzy Agata Fisz, była prezydent Chełma, a także Konfederacja z liderem Bogusławem Waldemarem Domańskim, przedsiębiorcą, który z „2” startował w ostatnich wyborach do parlamentu, uzyskał 3224 głosów, ale mandatu nie zdobył.

A tak Agata Fisz na swoim profilu na FB poinformowała, że będzie liderką listy Lewicy w wyborach do Sejmiku, a także o tym, że aktualnie trwa zbiórka podpisów na listach poparcia.