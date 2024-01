Piłaś? Piłeś? Idź na komendę

- Wiele osób pod wpływem alkoholu jest zatrzymywanych właśnie na drugi dzień po spożyciu. Złudne jest myślenie, że skoro dobrze się czujemy możemy jechać autem - przypomina starszy sierżant Anna Chuszcza, oficer prasowy KPP w Krasnymstawie. - Pamiętajmy, że aby mieć pewność co do stanu swojej trzeźwości możemy udać się do najbliższej jednostki Policji i wykonać tam bezpłatne badanie stanu trzeźwości. W wielu komendach, w punktach obsługi interesantów dostępne są alkomaty, dzięki którym bez pomocy funkcjonariuszy, można zbadać swoją trzeźwość. Są to urządzenia dostępne przez całą dobę i pozwalają na samodzielne sprawdzenie trzeźwości - radzi pani sierżant.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi do 3 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów. Z kolei za kierowanie pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu lub kierowanie w stanie nietrzeźwości rowerem grozi kara aresztu lub grzywny.