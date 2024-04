PiS podsumowało wybory samorządowe w regionie. Czarnek ogłosił decyzję dotyczącą startu do Europarlamentu

– Mówiliśmy, że będziemy mieli najsilniejsze listy w historii i się sprawdziło. Mówiliśmy, że jako pierwsi będziemy rejestrować nasze listy i się sprawdziło. Mówiliśmy, że będziemy prowadzić najintensywniejszą kampanię wyborczą i się sprawdziło. Mówiliśmy, że to my będziemy nadawać ton kampanii i się sprawdziło. Mówiliśmy, że wygramy i wygraliśmy – rozpoczął wystąpienie poseł Przemysław Czarnek. Lider PiS w regionie, podkreślił, że to było „rzeczywiście imponujące zwycięstwo”.

– Kandydaci do różnych struktur samorządu terytorialnego wygrali po to, żeby rozwijać województwo lubelskie, nasze gminy, nasze powiaty i to już się dzisiaj dzieje – mówił poseł Czarnek dodając że liczy także na to, że kandydaci PiS, którzy startować będą w II turze wyborów także zakończą w nich udział zwycięsko.