Planujesz podróż pociągiem? Sprawdź zmiany w rozkładzie jazdy

Ta korekta ma obowiązywać do 9 czerwca.

Szybciej do Zakopanego

Od niedzieli skróci się czas przejazdu z Warszawy do Zakopanego. Podróż potrwa 4 godz. 44 min. Z Krakowa do Zakopanego najszybszy pociąg pojedzie w 2 godz. 17 min, a z Zakopanego do Krakowa w 2 godz.14 min. To efekt prac PKP Polskich Linii Kolejowych na kolejowej zakopiance. Trasę z Lublina do Warszawy najszybszy pociąg pokona w 1 godz. 45 min.

Nowe połączenia kolejowe

Zakończyły się prace związane z budową tzw. bajpasu kartuskiego, czyli przygotowaniem łącznie 15 km linii kolejowych na odcinku Gdańsk Kokoszki – Stara Piła oraz na odcinku Stara Piła – Glincz. Od 10 marca będzie to alternatywna trasa łącząca Kartuzy z Gdańskiem. Poza tym, w województwie zachodniopomorskim pociągi zatrzymają się na nowych przystankach w Kołobrzegu, Świdwinie i Goleniowie.

W Łódzkiem pasażerowie wsiądą do pociągów z nowego przystanku Stare Grudze na trasie Łódź – Łowicz, który zastąpi przystanek Grudze. Nowy, wyższy peron jest zlokalizowany bliżej przejazdu kolejowo-drogowego.

Na Pomorzu lepszy dostęp do kolei zapewni nowy przystanek Otomino na trasie Gdańsk – Kartuzy (tzw. bajpas kartuski), pomiędzy stacjami Stara Piła i Żukowo Zachodnie.

W województwie wielkopolskim w marcowej korekcie do dyspozycji pasażerów będzie nowy przystanek Patrzyków między Kramskiem, a Koninem na linii Warszawa – Poznań. A w Małopolsce oddany do użytku zostanie kolejny peron (nr 1) na nowym przystanku Nowy Sącz Gorzków oraz przejście podziemne, umożliwiające bezpieczne dojście do pociągu.

Przed podróżą warto sprawdzić rozkłady jazdy. Szczegółowe informacje na temat aktualnego rozkładu jazdy pociągów są dostępne są m.in. na portalpasazera.pl.