Pociąg do wakacji. Szybciej nad morze

Ale najpierw dobra wiadomość dla mieszkańców regionu. Od 28 czerwca na linii Łuków-Lublin pociągi zatrzymają się na trzech nowych przystankach: w Aleksandrowie, Ustrzeszu i Jaskach oraz dwóch zmodernizowanych – w Milanowie i Bezwoli.

A jeśli w planach mamy wakacyjne wojaże, to od 9 czerwca szybciej dojedziemy z Warszawy do Gdańska. 3 pociągi Express InterCity Premium pokonają tę trasę w rekordowym czasie 2 godz. 25 minut.

Poza tym, na stacji Warszawa Zachodnia podróżni skorzystają już ze wszystkich dziewięciu nowych platform. Powróci rozkład połączeń znany pasażerom sprzed modernizacji stacji, co oznacza, że prawie wszystkie pociągi dalekobieżne PKP Intercity zatrzymają się w centrum Warszawy, a jedynie 39 pociągów nadal zostanie przekierowanych na Warszawę Gdańską.

Zaś w Małopolsce od 9 czerwca na stacji Zakopane planowane jest oddanie do użytku zmodernizowanego peronu nr 3, a na koniec czerwca peronu jednokrawędziowego nr 4.

Więcej pociągów nad morze

W czasie wakacji do i z Trójmiasta będzie kursowało ponad 58 par pociągów dziennie (PKP Intercity). Przewoźnik uruchomi specjalne połączenia na okres letni, np. pociąg EIC 1850/8150 Posejdon relacji Warszawa – Kołobrzeg – Warszawa, EIC 1540/5140 Jantar relacji Warszawa – Hel – Warszawa, TLK 38174/83174 Wolin relacji Kraków/Bielsko Biała – Świnoujście – Kraków/Bielsko Biała czy IC 18154/81154 Lazur z Łodzi do Ustki.

Wydłużone zostaną relacje części składów jadących nad morze. Pociąg IC 3828/8328 Grottger obecnie kursujący na odcinku Przemyśl – Wrocław – Przemyśl w niedziele będzie jeździł z Kołobrzegu. Pociąg IC 18100/81100 Gałczyński, kursujący na trasie Warszawa – Szczecin – Warszawa, dojedzie do Świnoujścia. IC 48150 Gwarek zamiast na trasie Katowice – Słupsk pojedzie aż do Ustki, natomiast IC 68104 Swarożyc na co dzień pokonujący trasę Wrocław – Szczecin będzie dojeżdżał do Kołobrzegu.

Szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są m.in. tutaj.