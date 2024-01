Podczas zakupów naładujesz elektryka. W tych miejscach na Lubelszczyźnie przy Biedronkach działają już stacje Powerdot

Do końca roku ładowarki pojawią się ogółem w 600 lokalizacjach. Dzięki partnerstwu Biedronki i Powerdot, który odpowiada za instalację urządzeń, ich funkcjonowanie, w tym oprogramowanie i obsługę płatności, trzykrotnie powiększy się istniejąca w Polsce infrastruktura szybkiego ładowania pojazdów o mocy przekraczającej 100 kW.

- Komfort klientów to hasło, które definiuje Biedronkę. Każde nasze przedsięwzięcie ma jeden istotny cel: obsługę klientów na najwyższym poziomie, tak w zakresie cen produktów, jak i dostępności sklepów, w tym istotnych dodatkowych usług, np. takich jak możliwość ładowania aut elektrycznych – przyznaje Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka

Każda stacja przy wybranych sklepach sieci Biedronka dysponuje mocą 120 kW, co w praktyce oznacza możliwość szybkiego naładowania elektryka (z baterią o pojemności 50 kWh) w czasie ok. 20-30 minut, a więc adekwatnym do czasu trwania zakupów w pobliskim sklepie sieci Biedronka. Po takiej operacji możliwe będzie przejechanie przykładowym autem elektrycznym około 200 km.

- Nie zwalniamy tempa budowy szybkich stacji ładowania aut elektrycznych przy sklepach sieci Biedronka. Obserwujemy, jak użytkownicy aut elektrycznych wypatrują kolejnych urządzeń zainstalowanych przez Powerdot, natychmiast dzieląc się między sobą informacjami, przy których sklepach stacje już działają. To nas bardzo cieszy i motywuje. Biorąc pod uwagę dotychczasowe postępy w pracach, każdego dnia stawiamy co najmniej jedną nową stację i takie tempo chcemy utrzymać w kolejnych miesiącach – dodaje Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot w Polsce.

Stacje posiadają trzy złącza: CCS, ChaDemo oraz Type 2. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy naładują nie tylko niemal każdego elektryka, ale również hybrydę typu plug-in. Korzystanie z urządzeń zlokalizowanych przy sklepach sieci Biedronka nie wymaga zakładania konta, używania aplikacji, ani opłacania abonamentu. Możliwe są różne formy płatności: kartą bankową poprzez wbudowany terminal do kart płatniczych, kodem QR bez rejestracji, a także kartą RFiD w ramach roamingu (dzięki czemu obsłużeni zostaną również abonenci innych dostawców usługi ładowania).

W tych miejscach na Lubelszczyźnie znajdziecie stacje Powerdot przy sklepach Biedronka: