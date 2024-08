Popada i zagrzmi w regionie

Zmień dietę na lato! Co włączyć do wakacyjnego menu?

Lato to doskonały czas na wprowadzenie zmian w naszej diecie. Ciepłe miesiące zachęcają do korzystania z sezonowych produktów, które są bogate w witaminy i minerały. Sprawdź, co powinno znaleźć się na wakacyjnym talerzu.