Prezydent przyznał, wojewoda wręczył. Odznaczenia za wzorową pracę i służbę

- Odznaczeni pochodzą z różnych grup. Są to przede wszystkim osoby, które szczególnie zasłużyły się dla przemian demokratycznych w Polsce, dla obrony suwerenności. Są to też pracownicy różnych instytucji, między innymi Centrum Kultury w Lublinie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, pracownicy Urzędu Gminy Komarów Osada. Jest też strażak i krwiodawcy – wylicza Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

Podczas uroczystości w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wręczone zostały Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Orderu Krzyża Niepodległości, Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę.

- To dla mnie wielkie wyróżnienie. Spędziłem już 30 lat na służbie i oddałem 50 litrów krwi jako honorowy krwiodawca. To takie zwieńczenie tych moich lat pracy. We Włodawie służba nie była tak ciężka, jak w innych, większych miastach - mówi Zbigniew Winiarczyk, policjant z Włodawy.

- Pracuję zawodowo w ośrodku kultury. Od 35 lat. Nasza działalność skupia się na osobach starszych i niepełnosprawnych, ale też idziemy w kierunku aktywizacji społecznej. Mój dzisiejszy medal to dla mnie ogromne zaskoczenie i wyróżnienie. To też zwieńczenie wielu lat pracy na rzecz społeczności lokalnej - mówi z kolei pani Iwona, która przyjechała z gminy Komarów Osada.