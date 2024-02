Profilaktyka dla palaczy. To badanie można zrobić bezpłatnie (Lista placówek)

Jak wynika z danych na ministerialnej stronie pacjent.gov, palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych to nadal jeden z głównych powodów przedwczesnych zgonów, bo ok. 40 proc. wśród męskiej populacji. Każdego roku ponad 60 tys. osób umiera z powodu chorób odtytoniowych, czyli 14 razy więcej w porównaniu do wypadków drogowych.

Palenie przyczynia się nie tylko do zachorowań na nowotwór płuc, ale także m.in. zakrzepicę żył, zawał serca czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). W związku z tym, osoby palące mogą skorzystać z darmowych badań w ramach programu profilaktyki POChP. Choroba dotyka ok. 2 mln osób, czyli 5 proc. społeczeństwa. Jednym z głównych objawów tej choroby jest przewlekły kaszel, a jej skutkami może być niedotlenienie organizmu i niekiedy śmierć.

Program profilaktyki jest skierowany do osób palących w wieku powyżej 18 lat, zwłaszcza dla osób w średnim wieku (40-65 lat), które przez ostatnie 36 miesięcy nie wykonywały spirometrii w ramach akcji. Obejmuje to również osoby, u których nie została wcześniej zdiagnozowana przewlekła obturacyjna choroba płuc, rozedma lub przewlekłe zapalenie oskrzeli.

Dla osób do 40 roku życia dostępne jest poradnictwo antynikotynowe. Podczas wizyty lekarskiej w ramach programu, osoby w wieku 40-65 lat przejdą wywiad z lekarzem, który następnie może skierować na badania diagnostyczne (pomiar masy ciała, wzrostu i ciśnienia tętniczego), badania fizykalne oraz dodatkowo badanie spirometryczne. Polega ono na oddychaniu do aparatu, który mierzy pojemność płuc i szybkość wydechu.

W zależności od wyniku czy w przypadku chęci rzucenia palenia, lekarz może skierować palacza na terapię grupową lub dalszą diagnostykę.

Termin i godzina wizyty lekarskiej jest ustalana bezpośrednio w placówce medycznej biorącej udział w programie i mającej podpisaną umowę z NFZ.

Lista placówek w województwie lubelskim:

- Centrum Medyczno-Diagnostyczne, Łuków (ul. Międzyrzecka 66)

- CRH Żagiel Med, Lublin (ul. Onyksowa 2)

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita, Ryki (ul. Warszawska 100)

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Poradnia Lekarza Rodzinnego, Zamość (ul. Pr. St. Wyszyńskiego 41A)

- Przychodnia Jakub, Andrzej Wlaź, Wojsławice (Wojsławice-Kolonia 2)

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, Włodawa (al. Józefa Piłsudskiego 64)