Słodkie i bardzo zdrowe. Ruszają samozbiory superowoców

Samozbiory to okazja by powrócić do dzieciństwa. Podczas takiego wydarzenia rolnik udostępnia swoją plantacje bezpośrednio konsumentom. Ci własnoręcznie zbierają owoce i warzywa, tyle im potrzeba i zabierają ze sobą. Takie praktyki z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Już od najbliższego weekendu będzie można wziąć udział w samozbiorach jagody kamczackiej. Ten dosyć mało znany owoc, ma wiele właściwości zdrowotnych oraz smakowych.

- Rusza akcja „Czerwiec na plantacjach jagody kamczackiej”. W wielu rejonach w 3 weekendy będziecie Państwo mogli przyjść i spróbować różnych odmian jagody i jej przetworów. Dżemy, soki, liofilizaty, w niektórych lokalizacjach jest też wino z jagody kamczackiej. Będzie można spróbować ciast i lodów. Zapraszamy na dni otwarte. Przyjedźcie i spróbujcie, jak smakuje ten owoc młodości – zachęcają plantatorzy.

W województwie lubelskim cztery plantacje zapraszają na zbiory jagód kamczackich:

Antoniówka 54, Gmina Krzczonów (1-2 czerwca) g. 9.00-18.00

Jasionka w gminie Parczew (1 czerwca) g. 9.00-18.00

Opole Lubelskie – (1-2 oraz 8-9 czerwca)

„U Pani Babci” Piłatka k. Janowa Lubelskiego (22-23 czerwca) g. 10- do wieczora

Samozbiory w Antoniówce:

Plantatorzy zapraszają na blisko 2 hektary uprawne jagody kamczackiej. Podczas samozbiorów najmłodsi uczestnicy dowiedzą się skąd biorą się owoce. Podczas wydarzenia będą obowiązywać następujące ceny:

Owoce z samozbiorów w cenie 15 zł za kg.

Owoce do kupienia zbierane przez plantatorów w cenie 25 zł za kg.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia pod numerem tel. 664 091 611

Adres plantacji: Antoniówka 54, 23-110 Krzczonów

Samozbiory w Jasionce:

Plantacja znajduje się zaledwie pół km od Parczewa przy drodze wojewódzkiej nr 813. plantatorzy zapraszają wszystkich chętnych na zbieranie jagód oraz spróbowania soków z uprawianych przez nich owoców. Na uczestników czekają także atrakcje tj. leżaki, boiska do gry w piłkę. Cena za kg owoców to 15 zł.

Kontakt pod adresem: samozbior@agronomberries.pl

Numer telefonu: 453 013 178

Samozbiór w Piłatce:

Na drodze z Lublina do Rzeszowa znajduje się ekologiczna plantacja jagody kamczackiej. Oprócz możliwości samozbioru właściciele gospodarstwa będą oferować ekologiczne produkty z jagody oraz innych owoców. Plantatorzy podpowiedzą także do czego najlepiej wykorzystać owoce i co z nich zrobić. Plantacja znajduje się w okolicach lasu, gdzie można odpocząć. Cena za kilogram owoców to 20 zł.

Samozbiory w Opolu Lubelskim:

Plantacja zaprasza na samozbiór w dwa weekendy czerwca. Oprócz samodzielnego zbierania owoców uczestnicy będą mogli odpocząć na świeżym powietrzu, a także rozpalić grilla.

– Pamiętajcie o zabraniu kocy piknikowych, pojemników na owoce, nakryć głowy oraz dużo płynów – zachęcają organizatorzy.

Cena za kilogram owoców z samozbioru to 20 zł/kg, a świeżych owoców zebranych przez plantatorów to 25 zł/kg.

Adres: Opole Lubelskie, ul. Owocowa