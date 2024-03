Psychodeliczne przesyłki na cały świat (film i zdjęcia w linku)

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/narkotyki-w-paczkach-z-lublina-mieli-duzo-zamowien-z-usa,n,1000306161.htmlGrupą kierował lublinianin. „Mężczyzna za pośrednictwem operatorów usług pocztowych oraz firm kurierskich nadawał przesyłki do USA, zawierające leki psychotropowe, w skład których wchodzą substancje o działaniu psychoaktywnym. Odbiorcami przesyłek były różne osoby zamieszkałe na terenie USA, które nawiązywały kontakt z oskarżonym i składały zamówienia na narkotyki za pośrednictwem tematycznego forum internetowego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała w okresie od października 2017 roku do marca 2022 roku.

O skali tej działalności świadczyły również informacje dotyczące lokowania przez kierującego grupą środków finansowych pochodzących z przestępczej działalności. Jak ustalono w okresie od października 2017 r. do lutego 2021 r poprzez portfel kryptowalutowy należący do kierującego grupą założony na platformie internetowej dokonano transferu środków w łącznej kwocie ok. 3,3 miliona złotych zł, prawie tysiąca USD oraz 22 tysięcy Euro” – poinformowało dziś Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko 11 osobom w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej przemycającej narkotyki. Śledztwo było prowadzone z Centralnym Biurem Śledczym Policji

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Do podstawowych zadań członków grupy należało pozyskiwanie leków zawierających substancje psychotropowe oraz środki odurzające, a następnie ukrywanie ich w specjalnie przygotowywanych przesyłkach np. z odzieżą, klockami, czy też w sprzęcie elektronicznym (konsole do gry) i wysyłanie do odbiorców pod wskazane adresy.

„W toku postępowania prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu oskarżonych w wysokości ponad 7,2 miliona złotych na poczet przyszłych kar w postaci m.in. nieruchomości, luksusowych samochodów, pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych, kryptowalut, jak również złotych i srebrnych monet” – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.