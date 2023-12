Regionalna Gala Wolontariatu 2023. Pomagają mądrze i skutecznie

Uroczystość zorganizowana przez Centrum Wolontariatu w Lublinie odbyła się w Akademickim Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka pod hasłem „Przygarniamy Ludzi”. Podczas wydarzenia wyróżniono wolontariuszy angażujących się w działania społeczne na terenie województwa.

Kto znalazł się w gronie laureatów?

Maryla Kędzior

Od 5 lat wolontariuszka w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym Agape, prywatnie sędzia w stanie spoczynku. Ochotniczo angażuje się w działania stowarzyszenia wspierając osoby pokrzywdzone przestępstwem. Wykorzystuje przy tym swoją specjalistyczną wiedzę i wykształcenie. Kilka godzin w tygodniu wspomaga też stowarzyszenie administracyjnie, włączając się w prace biurowe. Chętnie wspiera innych pracowników, konsultując merytorycznie prowadzone sprawy. Dla każdego ma dobre słowo i serdeczny uśmiech. Jest autentyczna, zawsze gotowa i chętna do pomocy, życzliwa.

Marcin Rechulicz

Z wykształcenia ekonomista, społecznik niemal od urodzenia. Prezes Stowarzyszenia Czajnia w Tomaszowie Lubelskim i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie. Koordynator wolontariatu w stowarzyszeniu i opiekun wolontariatu szkolnego. Ma głowę pełną niekonwencjonalnych pomysłów, do których zaprasza młodzież. Lokalny patriota, animator działań na rzecz środowiska lokalnego. Cechuje go duży poziom zaufania do młodych ludzi. Powierza im odpowiedzialność za inicjatywy, które realizują z wielkim oddaniem. Swoją postawą i zaangażowaniem pokazuje młodym, że warto wierzyć w ideały, być uczciwym i otwartym na lokalne działania. Dla młodych wzór do naśladowania, autorytet.

Stowarzyszenie Aktywni Wojsławianie i Gmina Wojsławice

Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej, za aktywizację mieszkańców gminy Wojsławice do działania na rzecz lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Za aktywność, otwartość na międzysektorową współpracę i gotowość pomocy.

Gmina Wojsławice otrzymała z kolei wyróżnienie za stwarzanie możliwości do rozwoju III sektora poprzez wspieranie inicjatyw oddolnych, za efektywną współpracę z organizacjami pozarządowymi, za otwartość na pomysły mieszkańców.

Bevelynn Ntombizodwa Maposa

Do Polski przyjechała studiować pielęgniarstwo. Studentka III roku pracuje, umawia ludzi na badania w Irlandii i tłumaczy im, jak na nie dojść mimo, że nigdy w Irladii nie była. W wolontariacie od czerwca 2022 r. Jako wolontariuszka programu Odzyskać młodość , głównie bierze udział w zajęciach razem z dziewczętami, w międzyczasie z nimi rozmawiając trochę po polsku, trochę po angielsku. Daje okazję dziewczynom poćwiczyć mówienie po angielsku. Uczy je robić bransoletki, oprócz tego przytula, czasami pozwala dotykać swoich włosów i demonstruje jak robi swoje warkoczyki, łapie z nimi bardzo dobry kontakt. W pierwszych godzinach wojny w Ukrainie zgłosiła też swoją gotowość do pomocy. Jeździła do punktów recepcyjnych przy granicy, by tam wspierać umęczone matki w opiece nad dziećmi. Zawsze gotowa do pomocy.

Tytuły Wolontariusze Roku Lubelszczyzny otrzymały: Magdalena Szabała - lekarz medycyny oraz pielęgniarki: Barbara Kasprzak, Katarzyna Rutkowska, Monika Kowalczyk

Swoją wiedzę i doświadczenie medyczne wykorzystują w ekstremalnych sytuacjach udzielając pomocy medycznej osobom w kryzysie bezdomności, opatrują rany, zmieniają opatrunki, wykonują inne czynności medyczne. Wszystko po to, by ratować zdrowie i życie osób pozostających na ulicy. Bardzo życzliwe, mają cierpliwość do pacjentów, czasem dość trudnych. Nigdy nie odmawiają specjalistycznej pomocy. Przełamując swoje granice są tam gdzie cierpi człowiek i woła o drugiego człowieka.