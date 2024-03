Rolnicy jutro zablokują Warszawę, a dziś staną w Piaskach

– Do Warszawy wybieramy się autobusami. Z województwa lubelskiego pojedzie od 40 do 60 autobusów z rolnikami – powiedział nam wczoraj organizator protestu z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w południowej części naszego regionu. Do rolników mają dołączyć leśnicy i myśliwi.

Postulaty pozostają niezmienne, czyli negacja unijnej polityki klimatycznej, Zielonego Ładu i niekontrolowanego napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Zgodnie z zapowiedzią NSZZ RI „Solidarność”, strajk generalny rozpocznie się pod Kancelarią Premiera o godzinie 11. Kolumna rolnicza następnie przejedzie pod Sejm przy ul. Wiejskiej. Protest ma zakończyć się o godzinie 15.

Natomiast dzisiaj w Piaski odbędzie się ponownie protest rolników. w godzinach 10-15. Ciągniki rolnicze będą cyklicznie wyjeżdżać na drogę krajową numer 17 oraz rolnicy będą poruszać się po przejściach dla pieszych. Rolnicy będą przebywać na parkingu przy ul. Zamojskiej w Piaskach i cyklicznie wyjeżdżać ciągnikami rolniczymi na drogę krajową nr 17 (przez rondo w miejscowości Piaski ul. Lubelska do ronda przy Węźle Piaski Wschód przy S12), a następnie powracać na parking przy ul. Zamojskiej. Dodatkowo rolnicy będą poruszać się po przejściach dla pieszych. Policja ostrzega, że podczas protestu będą występować utrudnienia w ruchu. W naszym regionie rolnicy blokują także przejścia graniczne z Ukrainą.