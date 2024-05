Rozbito międzynarodową grupę przestępczą

Zatrzymanym jest 33- letni mężczyzna, pochodzący z Syrii, który kierował międzynarodową, zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się przemytem nielegalnych migrantów z Białorusi przez teren Polski do krajów zachodnich.

Zadaniem zatrzymanego mężczyzny było również prowadzenie rozliczeń finansowych. On sam na nielegalnym przemycie migrantów zarobił 1,6 miliona złotych.

W okresie od marca 2021 do listopada 2023 grupa przerzuciła 3,5 tys. osób m.in. z Syrii, Jemenu i Iraku. W Polsce w przestępstwie brało udział 5 osób, z czego dwie zostały przyłapane na gorącym uczynku

– W krótkich odstępach członkowie grupy w ramach ustalonego podziału ról gromadzili i przekazywali środki płatnicze w zamiarze sfinansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym. Według wstępnych szacunków, skala przepływu kryptowalut na ujawnionych portfelach oscyluje w okolicach 581 mln dolarów – informuje kpt. straży granicznej Dariusz Sienicki.

Do zatrzymania 33-latka doszło w trakcie akcji Joint Action Day, skoordynowanych działań Europolu, prowadzonych równocześnie w ośmiu państwach Europy. Zatrzymany oczekuje na decyzję niemieckiego sądu w sprawie przekazania go do Polski. Usłyszy zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania nielegalnej migracji oraz współpracy z organizacjami terrorystycznymi. Grozi mu 15 lat więzienia.