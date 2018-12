S17 Piaski-Hrebenne. Ogłoszą przetarg na opracowanie studium budowy

Przetarg na trasę o łącznej długości ok. 120 km podzielony jest na kilka części. Pierwsza dotyczy trzech odcinków o łącznej długości ok. 44 km: od węzła Piaski Wschód przez węzeł Łopiennik (ok. 15,9 km), węzeł Krasnystaw Północ, węzeł Izbica (ok. 17,8 km) do węzła Zamość Sitaniec (ok. 10,3 km).

Druga część obejmuje cztery odcinki realizacyjne o długości ok. 54,2 km, czyli pomiędzy węzłem Zamość Wschód – węzłem Zamość Południe (ok. 12,2 km), węzłem Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (ok. 18 km), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni o długości ok. 6,7 km) oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km).

– Na te wszystkie odcinki wyłonieni w przetargu wykonawcy będą opracowywać koncepcję programową, czyli dokumentację pokazującą bardziej szczegółowe rozwiązania z uwzględnieniem obsługi ruchu lokalnego – wyjaśnia Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Oferty od wykonawców otworzymy przed końcem stycznia, a umowy planujemy podpisać w połowie kwietnia 2019.

Realizacja całości drogi ekspresowej S17 od Piask do Hrebennego planowana jest na lata 2021-2025 i ma zapewnione finansowanie w ramach zwiększonego do 135 mld zł limitu wydatków na Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).