Sejmik debiutantów. Ponad połowę stanowią nowicjusze. Kim są i ile zdobyli głosów?

0 A A

Z sejmikowych debiutantów najwięcej głosów w niedzielnych wyborach zdobyli: Kamila Grzywaczewska (21 742) i Piotr Breś z PiS(18 094) oraz Andrzej Ścibor (14 152) z Koalicji Obywatelskiej.

18 z 33 radnych wybranych w niedzielnych wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego to debiutanci. Najwięcej nowicjuszy do samorządu trafi z okręgu nr 4, obejmującego miasto Chełm i powiaty: chełmski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski i włodawski. Cała szóstka, która zdobyła mandaty w sejmikowych ławach zasiądzie po raz pierwszy!

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować