Spór o ukraińskie zboże. Zełenski chce spotkania na granicy

Zełenski zadeklarował gotowość, by pojawić się na granicy. Zwrócił się o obecność między innymi premiera Donalda Tuska oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej. – Poleciłem naszemu rządowi, by w najbliższym czasie, do 24 lutego, przybył na granicę między naszymi państwami. I proszę ciebie, Donaldzie, panie premierze, by pan też przyjechał na granicę. Andrzeju, panie prezydencie, proszę cię, byś poparł ten dialog" – napisał po polsku i ukraińsku Zełenski, zwracając się do Tuska i Dudy na Telegramie.

Ze strony ukraińskiej miałby przybyć między innymi premier i wszyscy ministrowie. – Dość Moskwy na naszych ziemiach. Dość nieporozumień. Nie możemy się wzajemnie upokarzać, nie możemy upokarzać ani ukraińskich, ani polskich rolników. Potrzebujemy jedności. Potrzebujemy rozwiązań – między nami, Ukrainą a Polską i na poziomie całej Europy – powiedział w nagraniu po polsku Zełenski