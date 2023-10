Światowy Dzień Wzroku 2023. Czy na pewno dbasz o ten najważniejszy ze zmysłów?

Blisko 80 proc. otaczającego nas świata odbieramy za pomocą wzroku. Bez tego zmysłu jest to utrudnione i ograniczone. W naszych oczach widoczne są także inne schorzenia, których nie powinniśmy bagatelizować. Dlatego ważne jest dbanie o ten zmysł i pielęgnowanie go, by jak najdłużej cieszyć się kolorami i barwami świata.

Życie w pośpiechu, coraz dłuższe wpatrywanie się w ekrany i monitory, zanieczyszczenie powietrza oraz ogólny cywilizacyjny pośpiech bardzo wpływają na stan naszego wzroku. Jak możemy się ustrzec przed przysłowiowymi „mroczkami” czy pogorszeniem wzroku, które mogą prowadzić do poważniejszych powikłań? Przede wszystkim dbając o nasze oczy. W dzisiejszych czasach, gdy każdy żyje w pośpiechu może to wydawać się trudne, jednak wcale nie jest. Wystarczy dosłownie chwila, aby poprawić komfort widzenia.

Istnieją trzy najważniejsze zawody, ściśle związane z naszym wzrokiem. To okulista, optometrysta oraz optyk. O ile ten pierwszy zawód jest nam znany, ten drugi już mniej. Do trzeciego należy się wybrać, gdy mamy już określony tor leczenia i potrzebne jest wprowadzenie leczenia wspomaganego, np. za pomocą okularów lub szkieł kontaktowych. Optometrysta natomiast jest specjalistą ochrony wzroku, który zajmuje się doborem korekcji wady widzenia i badaniem układu wzrokowego. To z jego pomocą możemy sprawić, że nasz komfort widzenia się polepszy, obraz nie będzie się rozmazywać, a także pomoże uchronić nasze oczy przed czynnikami szkodliwymi takimi jak na przykład światło niebieskie emitowane przez ekrany komputerów czy smartfonów.

O kilka przydatnych porad związanych z ochroną naszego wzroku zapytaliśmy starszego Lubelskiego Cechu Optyków, Artura Polara, optyka z wieloletnim doświadczeniem, dla którego wzrok swój i innych jest najważniejszy.

Jedną z ważnych maksym funkcjonujących w świecie optycznym jest „ Badaj wzrok raz na rok ”. Dotyczy się to głównie osób, które posiadają problemy z ostrym widzeniem i chociaż raz w tym czasie zgłosić się na kontrolne badanie.

Kolejnym ważnym elementem dbania o nasz wzrok jest zasada 20/20/20, czyli co 20 minut, spójrz na odległość 20 stóp (ok. 6 m), przez 20 sekund. Dzięki temu nasze oczy odpoczną od ekranu komputera czy innego przedmiotu, w zainteresowaniu którym akurat jesteśmy.

Innym sposobem dbania o nasz wzrok jest tak zwana „gimnastyka oczu". Praktycznie w każdym miejscu i o każdej porze możemy wykonywać krótkie ćwiczenia, pozwalające utrzymać nasz wzrok w dobrej kondycji. Chodzi mi tutaj głównie o kreślenie wzrokiem tzw. „ósemek", naprzemienne wyostrzanie przedmiotów znajdujących się bardzo blisko i w oddali oraz cos o czym zapominamy podczas pracy przy komputerze, czyli pełne i intensywne mruganie powiekami.

Z okularów przeciwsłonecznych nie powinniśmy korzystać tylko w wakacje, ale przez cały rok. To uchroni nasze oczy przed szkodliwym promieniowaniem UVA, które niekorzystnie wpływa na nasz wzrok.

W dobrym utrzymaniu wzroku ważna jest także dieta. Powinniśmy zadbać o posiłki bogate w witaminy A i E oraz luteinę, beta-karoten oraz kwasy omega3.

