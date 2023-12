Szczęśliwego Nowego Roku!

W nowym roku 2024 życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, radości i spokoju. Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia. Niech Nowy Rok będzie pasmem sukcesów.

Obiecujemy towarzyszyć Wam przez 366 najbliższych dni, służąc przez całą dobę aktualną informacją, opisując Wasze sprawy, historie, prezentując ciekawych ludzi, promując: biznes, sport, naukę i gospodarkę.

Nowy rok będzie dla nas czasem intensywnego rozwoju. Nie zdradzając zbyt wielu szczegółów powiem, że już wkrótce zmieni się portal dziennikwschodni.pl, niebawem wystartuje nasze studio multimedialne. Oczywiście nie zapominamy o ciągłym udoskonalaniu wydań papierowych.

Do siego roku! I pamiętajcie jesteśmy zawsze dla Was i blisko Was!