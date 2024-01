Szukają pielęgniarek, które pójdą za kratki. Nieźle płacą

Kandydatki i kandydaci z odpowiednimi kwalifikacjami są potrzebni w zakładach karnych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Opolu Lubelskim, Włodawie, Zamościu i Żytkowicach, a także w aresztach śledczych w Lublinie, Krasnymstawie i Radomiu.

Ci, którzy przejdą postępowanie kwalifikacyjne „na start” dostaną pobory na poziomie co najmniej 4,5 (dla osób poniżej 26 roku życia) lub 4,2 tys. zł (starsi) netto. Gwarantowana jest trzynastka, a poza tym można liczyć na premie, tzw. mundurówkę (2,2 tys. zł) a także dopłatę do wypoczynku oraz płatne nadgodziny. Po 25 latach służby więziennym pielęgniarkom i ratownikom medycznym przysługuje prawo do emerytury, a już po 20 latach - aż 39 dni urlopu.

Ponadto służba więzienna kusi, że po dwóch latach i przejściu do służby stałej można liczyć na ponad 4,5 tys. zł zasiłku na zagospodarowanie i nawet 62,5 tys. zł pomocy przy zakupie mieszkania.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej OISW w Lublinie.