Szykuje się ciężka noc na drogach regionu. Będzie ślisko

Będzie ślisko – alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert pierwszego stopnia obowiązuje od godz. 17 w niedzielę do godz. 9 rano w poniedziałek (15 stycznia). Dotyczy całego województwa lubelskiego.

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie – czytamy w komunikacie IMGW.

W nocy temperatura minimalna wyniesie ok. -2 stopnie Celsjusza, przy gruncie spadnie do ok. pięciu stopni na minusie. W poniedziałek termometry w regionie mają wskazywać temperaturę w granicach zera.