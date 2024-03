Te miejsca zmienią się nie do poznania

Wizualizacje, które są dostępne na stronie internetowej urzędu robią wrażenie. Ratusz kompleksowo zamierza zagospodarować 39 ha terenu pokopalnianego wyrobiska, w części zawodnionego, od strony osiedla Centrum.

– Wizualizacja projektowa zawiera wyróżnione cztery strefy do przygotowania programów operacyjnych. Wyróżniamy więc tradycję, edukację ekologiczną, technologię, czyli źródła OZE oraz strefę rekreacji z dinoparkiem i ścieżkami spacerowymi – mówi burmistrz Stanisław Bodys. – Mamy solidną podstawę z inwentaryzacją geologiczną, numeryczny model3D terenu i ortofotomozaikę do opracowania dokumentacji projektowej. Bardzo istotne jest, że koncepcja zawiera wykorzystanie fotowoltaiki nie tylko dla terenu wyrobiska, ale też w ramach planowanego klastra energii, będzie to szansa dla mieszkańców i przedsiębiorców na tańszy prąd – dodaje burmistrz.