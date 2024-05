Ustrzel w kadrze Lubelskie i zgarnij nagrody!

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny odbędzie się już po raz 13. W dotychczasowych edycjach organizatorzy otrzymali ponad 1000 zgłoszeń i ponad 5300 fotografii.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: fotografia artystyczna (ze szczególnym uwzględnieniem zabytków i atrakcji województwa lubelskiego z okazji jubileuszu 550-lecia), przyroda oraz wydarzenie. Każdy z uczestników może nadesłać łącznie maksymalnie 6 zdjęć.

– Czekamy na zdjęcia pokazujące nasz region okiem i obiektywem ludzi wrażliwych na piękno i wyjątkowe walory natury, jak również bogactwo miejsc, obiektów, wydarzeń i ludzi. W roku jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego, szczególnie w kategorii artystycznej, docenimy fotografie ukazujące zabytki i atrakcje naszego regionu. Liczymy zarówno na zdjęcia będące efektem fotograficznych plenerów, jak i atrakcyjne kadry uchwycone podczas turystycznych wędrówek, ponadto przedstawiające obraz wydarzeń, w których człowiek odgrywa główną rolę. Zdjęcia wykonane w Lubelskiem pokazujące i odkrywające atrakcje turystyczne oraz smaki naszego regionu, zgodnie z hasłem promocyjnym „Lubelskie. Smakuj życie!” – zapowiadał członek zarządu WL Marcin Szewczak.

Konkurs skierowany jest zarówno do profesjonalistów zajmujących się fotografią artystyczną, przyrodniczą czy dokumentacyjną, jak i osób fotografujących amatorsko. Bez względu na wiek. Termin nadsyłania zdjęć upływa 30 września br.

Zdjęcia można przesyłać na trzy różne sposoby: na adres e-mail: konkurs.foto@lubelskie.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub dostarczyć osobiście na powyższy adres (Kancelaria Ogólna na parterze).

W XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Lubelskie. Smakuj życie!” są do wygrania cenne nagrody:

I nagroda: karta zakupowa o wartości 2000 zł

II nagroda: karta zakupowa o wartości 1500 zł

III nagroda: karta zakupowa o wartości 1000 zł.

Szczegóły w regulaminie konkursu dostępnym na stronie: www.promocja.lubelskie.pl.

Smakuj Lubelskie i nakręć film!

Jednocześnie w środę zapowiedziano czwartą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący Województwo Lubelskie.

Województwo Lubelskie obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz, 550-lecie powstania. Przez ten okres na Lubelszczyźnie powstały wspaniałe zabytki i miejsca, które są naszymi turystycznymi atutami. To m.in. renesansowe miasto Zamość wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Stare Miasto i Zamek w Lublinie, Kazimierz Dolny, Janowiec, zespoły pałacowe w Kozłówce czy w Puławach. Województwo Lubelskie to również bogactwo naturalne z dwoma parkami narodowymi i 17 parkami krajobrazowymi. Te niezwykle atrakcyjne tereny są doskonałe do uprawiania turystyki aktywnej – rowerowej, kajakowej czy pieszej, ale również do smakowania tradycyjnej kuchni regionalnej. Czekamy na Państwa filmy, które staną się inspiracją do odwiedzenia Lubelskiego i nawiążą do hasła „Lubelskie. Smakuj życie!”.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców: amatorów, profesjonalistów i miłośników filmu, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów). Zapraszamy do zgłaszania filmów wykonanych techniką cyfrową (kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem). Termin mija 10 października 2024 r.

Konkurs ma dwie kategorie, w których można zgłaszać prace konkursowe: film trwający do 15 sekund oraz trwający od 15 sekund do 3 minut.

Dla autorów najciekawszych prac w danej kategorii czekają nagrody:

I nagroda: karta zakupowa o wartości 2000 zł

II nagroda: karta zakupowa o wartości 1500 zł

III nagroda: karta zakupowa o wartości 1000 zł

oraz trzy wyróżnienia, które zostaną nagrodzone kartą zakupową o wartości 500 zł.

W ubiegłym roku kategoria filmów dłuższych od 15 sekund do 3 minut cieszyła się większym zainteresowaniem. Na konkurs w tej kategorii nadesłanych zostało aż 18 filmów. W kategorii film trwający do 15 sekund zgłoszonych zostało 15 filmów. Nagrodzone i wyróżnione filmy w III edycji konkursu można obejrzeć na stronie promocja.lubelskie.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga przesłania pracy konkursowej za pomocą jednej z poniższych metod:

1) na płycie CD/DVD lub nośniku pendrive. Karta Zgłoszenia wraz z Pracą Konkursową należy przesłać pocztą lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub dostarczyć osobiście (z dopiskiem: „KONKURS FILMOWY”).

2) za pomocą linku do pobrania z serwisów Wetransfer.com lub Google Drive na adres email: konkurs.filmowy@lubelskie.pl wraz z wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartą zgłoszenia. W tytule należy wpisać „KONKURS FILMOWY”. Regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie www.promocja.lubelskie.pl

Ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystej Gali w terminie i miejscu ustalonym przez UMWL.

Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia znajdą się w katalogu pokonkursowym, wydanym w formie kalendarza na 2025 rok oraz na planszach wystawowych, które eksponujemy w holu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4. Zdjęcia ilustrują również nasze wydawnictwa promujące Lubelskie, publikujemy je także m.in. na stronach internetowych, profilach społecznościowych UMWL oraz w samorządowym wydawnictwie „Lubelskie.pl”.

Nagrodzone i wyróżnione w konkursie filmy będą wyświetlane na stronie internetowej UMWL oraz na profilach społecznościowych prowadzonych przez UMWL. Zostaną też wykorzystane do promocji Województwa Lubelskiego w kraju i za granicą.

Informacji o konkursach udzielają pracownicy Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: