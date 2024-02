Uwaga, wyciek danych z ARMiR. Co należy zrobić?

– Do wycieku danych nie doszło z winy ARiMR – informują służby prasowe agencji. – Przyczyną może być kompilacja tzw. „stealer logów”, czyli zestawu danych pochodzących z komputerów prywatnych beneficjentów, które mogły zostać zainfekowane złośliwym oprogramowaniem (stealerem) wykradającym wpisywane hasła lub hasła zapisane w przeglądarkach w trakcie korzystania z portali internetowych – czytamy w komunikacie na stronie ARMiR.

W związku z tym beneficjenci nie będą mogli zalogować się do systemów ARiMR bez uprzedniej zmiany hasła, która nastąpi od razu przy pierwszej próbie zalogowania się. Informacja o tym została wysłana SMS-ami, do tych, którzy podali ARiMR swoje numery telefonów komórkowych.

– Tych, którzy nie podali numerów telefonów prosimy o sprawdzenie, czy mają dostęp do aplikacji ARiMR. Jeżeli system zażąda zmiany hasła, prosimy zmienić dotychczasowe hasło. Rekomendujemy również zmianę innych haseł używanych na tym sprzęcie. Eksperci sugerują również aktualizację oprogramowania antywirusowego na komputerach lub zgłoszenie się do specjalisty z zakresu cyberbezpieczeństwa – tłumaczą służby ARMiR.

W przypadku stwierdzenia czy podejrzenia, że dane są lub mogą być dostępne w darknecie, ARiMR wspólnie z CERT Polska zachęca do użycia programu antywirusowego, żeby sprawdzić bezpieczeństwo komputera. Należy jednak zwrócić uwagę, że antywirusy mogą nie wykryć zagrożenia. Jeżeli zatem zachodzi podejrzenie, że system może być zainfekowany, najlepiej zabezpieczyć najważniejsze dane i przywrócić go do stanu fabrycznego. Korzystając z zabezpieczonego lub wyczyszczonego komputera należy zmienić hasła do logowania, które były używane dotychczas.

Jeśli do logowania na różnych serwisach wykorzystywane było to samo hasło, trzeba je zmienić również na pozostałych stronach! Nie należy używać tego samego hasła w różnych serwisach!