W Lublinie otwarto Regionalne Biuro Handlowe PAIH

Biura regionalne zostały powołane do działania jako odpowiedź na potrzeby polskich firm w całej Polsce. Lokalizacja kolejnego oddziału na Lubelszczyźnie będzie stanowić wsparcie dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej, także w nawiązywaniu relacji biznesowych w Ukrainie. W otwarciu Regionalnego Biura Handlowego PAIH w Lublinie uczestniczyli również liczni przedstawiciele lokalnego biznesu i instytucji wsparcia.

– Otwarcie na polskich przedsiębiorców i wyjście im naprzeciw, znoszenie barier dla firm i pomoc w ich rozwoju to dla mnie, jako ministra rozwoju i technologii, priorytetowe działania. Powstanie Regionalnego Biura Handlowego PAIH w Lublinie to odpowiedź na potrzeby lubelskich przedsiębiorców. To realne wsparcie dla tych, którzy chcą się rozwijać na rynkach międzynarodowych, ale też dla tych, którzy chcą rozwijać swój biznes w województwie lubelskim –biuro PAIH będzie też działać na rzecz przyciągania nowych inwestycji do regionu. Współpraca z lokalnymi organizacjami gospodarczymi, działania edukacyjne, informacje o zagranicznych i lokalnych rynkach to nieoceniona pomoc dla przedsiębiorców, którzy myślą o swoim biznesie w skali globalnej. Cieszę się, że Lubelszczyzna dołącza do regionów, które poprzez PAIH, mogą jeszcze skuteczniej wspierać firmy – mówił minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.