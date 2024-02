W Malowej Górze stan alarmowy, na Wiśle znika pogotowie przeciwpowodziowe

Woda dla pracowników: Kluczowy obowiązek i korzyści zdrowotne

Dostarczanie wody dla pracowników to nie tylko dobry pomysł, ale przede wszystkim obowiązek wynikający z polskiego prawa pracy. Pracodawcy mają moralny i prawny obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do wody przeznaczonej do spożycia, co jest zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Zrozumienie swoich praw i obowiązków w zakresie higieny pracy może pomóc uniknąć niepotrzebnych problemów.