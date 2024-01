W Nałęczowie odbył się XXIX Bieg Sylwestrowy Nałęczów-Sao Paulo

Organizatorami tegorocznego biegu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny w Nałęczowie, Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej Ikardia Sp. z o.o, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie, Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie, Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik, Grupa Antykwariuszy Lubelskich, ULKS Agro Natura Nałęczów. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka.

W zmaganiach wzięło łącznie 151 zawodników i zawodniczek, a najstarszy z nich liczył sobie 78 lat. Uczestnicy, którzy rywalizowali w Parku Zdrojowym w Nałęczowie mogli stanąć do walki na dystansie sześciu lub dwóch kilometrów. W tej pierwszej kategorii najlepszy okazał się Andrzej Starżyński (LKB Rudnik, który na metę wbiegł z czasem 17 minut i 49 sekund. Sekundę gorszy okazał się Bogdan Semenowicz z Kijowa, a podium uzupełnił Andrzej Orłowski. Natomiast wśród pań triumfowała Natalia Semenowicz z Kijowa, która na pokonanie trasy potrzebowała 20 minut i pięciu sekund. Druga na mecie była Julia Ples-Kaczyńska, a trzecia Dominika Mazur.

W biegu na dwa kiliometry, który można określić jako „sprinterski” najlepszy okazał się Michał Wesołowski z Ryk (5,20), drugi był Marek Szpak z Lublina, a trzeci był Jerzy Nowosielski. W kategorii kobiet wygrała Katarzyna Głuszak (6,33) a za nią uplasowały się Izabela Majewska i Nadia Nowosielska.

Poza wyścigami biegowymi odbyła się także rywalizacja Nordic Walking na sześć i dwa kilometry, a także najbardziej kolorowa kategoria czyli bieg przebierańców. – Jestem bardzo zadowolony z przebiegu imprezy – mówi z radością Stanisław Marzec, biegowa legenda z naszego regionu, a zarazem jeden z pomysłodawców i organizatorów imprezy. – Pogoda bardzo nam dopisała, a to jeden z najważniejszych czynników. Nie padał deszcz, nie było wiatru, więc warunki do biegania były znakomite. Na starcie pojawiło się sporo debiutantów, ale jak zawsze do rywalizacji przystąpiła też „stara gwardia” czyli doskonale znani nam zawodnicy i zawodniczki. Wśród mężczyzn walka o wygraną trwała do ostatnich metrów. Ostatecznie Bogdan Semenowicz przegrał z Andrzejem Starżyńskim ledwie o sekundę, a wśród kobiet Natalia Semenowicz, nota bene żona wicelidera, wygrała ze znaczną przewagą – dodaje Marzec. – Weszliśmy na sportowo w Nowy Rok i tutaj chciałbym też wyróżnić biegowych przebierańców, którzy sprawili, że rywalizacja była jeszcze bardziej kolorowa. Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejny nasz bieg. Szykujemy się przecież do jubileuszu, bo spotkamy się już po raz 30-ty – kończy Marzec.

Wyniki XXIX Biegu Sylwestrowego w Nałęczowie

Kategoria 6 KM Open: 1. Andrzej Starżyński (LKB Rudnik, czas: 17,49) * 2. Bogdan Semenowicz (Kijów, 17,50) * 3. Andrzej Orłowski (Lublin, 20,02) * Kategoria 6 KM Open kobiet: 1. Natalia Semenowicz (Kijów, 20,05) * 2. Julia Ples-Kaczyńska (Lublin, 22,35) * 3. Dominika Mazur (Lublin, 23,48) * Kategoria 2 KM Open: 1. Michał Wesołowski (Ryki, 5,20) * 2. Marek Szpak (Lublin, 5,32), * 3 Jerzy Nowosielski (Osiny, 5,41) * Kategoria 2 KM Open kobiet: 1. Katarzyna Głuszak (Lublin, 6,33) * 2. Izabela Majewska (Bełżyce, 6,44) * 3. Nadia Nowosielska (Osiny, 8,54) * Kategoria Nordnic Walking 6 KM: 1. Piotr Chmielewski (Lublin) * 2. Tomasz Kwaśny (Borki) * 3. Krzysztof Piech (Biała Podlaska) * Kategoria Nordic Walking 6 KM kobiet: Małgorzata Kwaśny (Borki), * 2. Faustyna Kajka-Pyś (Nałęczów) * 3. Małgorzata Żukowska (Lublin) * Kategoria Nordic Walking 2 KM kobiet: 1. Agnieszka Matosek (Rewut Celestynów) * 2. Ewa Piech (Biała Podlaska) * 3. Zuzanna Drabik.

Wyniki biegowe w podziale na kategorie wiekowe mężczyzn

M20: 1. Maciej Goś (Lublin, 31,52) * M30:1. Paweł Telka (Kielce 21,14) * M40: 1. Paweł Mazurek (Lublin 21,03) * M50: 1. Mariusz Kołodziej (Cyców 22,35) * M60: 1.Zbigniew Pietras (Skarżysko-Kamienna, 24,30) * M70: 1.Wojciech Wenerski Lublin (Lublin, 28,19).

Wyniki biegowe w podziale na kategorie wiekowe kobiet

K20: 1. Agata Wójcik (Cyców, 24,02) * K30: 1. Anna Psuja (Świdnik, 25,04) * K40: 1. Joanna Gąszczyk (Lublin, 25,32) * K50: Joasia Andrzejewska (Lublin, 23,52).

Klasyfikacja przebierańców (wyróżnienia): Świetlista Gwiazdka, Hawaje, Milka, Iskra, Łoś, Rod Stewart, Elegant, Kosa, Kosiarka, Piratka.