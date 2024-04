Wybory 2024: 3 przestępstwa i 22 wykroczenia w województwie lubelskim

- Jak na razie do godziny 14 otrzymaliśmy 3 zgłoszenia związane z przestępstwami wyborczymi i 22 zgłoszenia dot. wykroczeń - przekazał w rozmowie z DW podkom. Kamil Karbowniczek z KWP w Lublinie.

Do pierwszego przestępstwa doszło w sobotę (6 kwietnia) w gminie Trzeszczany. Mieszkankę gminy odwiedził znajomy 69-latek i próbował zachęcić kobietę do głosowania na jego żonę. W zamian oferował czteropak piwa i czekoladę.

- Mężczyzna został zatrzymany i czeka na doprowadzenie do prokuratury. Za to co zrobił, grozi mu do 5 lat więzienia – informuje Karbowniczek.

Dwa przestępstwa dot. wyniesienia kart wyborczych z lokali. Do pierwszego zdarzenia doszło w Bełżcu, gdzie 27-latka wyszła z lokalu wyborczego z kartami do głosowania. Policję poinformowała przewodnicząca komisji. Policjanci znaleźli karty do głosowania w mieszkaniu kobiety. 27-latka miała ponad 2 promile alkoholu.

Do drugiego zdarzenia doszło w gminie Niedrzwica Duża. Przewodnicząca komisji poinformowała policję, że mężczyzna wyniósł z lokalu karty do głosowania.

- 48-latek z kartami do głosowania udał się do samochodu gdzie chciał zagłosować - poinformował Karbowniczek.

Zarówno 27-latce jak i 48-latkowi zgodnie z kodeksem wyborczym grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Oprócz tego, lubelscy policjanci odnotowali 22 wykroczenia związane z łamaniem ciszy wyborczej.

- Większość z nich dotyczy niszczenia banerów wyborczych czy udostępniania informacji w mediach społecznościowych. Za agitację wyborczą odpowie mieszkaniec Ryk, który na media społecznościowe wstawił zdjęcie wypełnionej karty do głosowania - dodał Karbowniczek.

Lokale wyborcze pozostają otwarte do godziny 21. Do tej pory trwa takze cisza wyborcza. Policja przypomina, że nie wolno w tym czasie agitować prowadzić innych czynności tj. rozdawanie ulotek czy niszczenie plakatów.

W pozostałych regionach województwa głosowanie przebiega spokojnie. Zobacz jak wyglądało głosowanie w komisjach nr 126, 191 i 100 w Lublinie.