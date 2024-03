Wybory samorządowe 2024 – przydatny poradnik

– Specyfika wyborów lokalnych jest taka, że odbywają się one na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Aby oddać głos na wybranego kandydata, należy figurować w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW), czyli nasze nazwisko musi znaleźć się na liście wyborców w komisji, do której udamy się głosować. W wyborach samorządowych nie jest możliwe pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnej komisji, jak również jednorazowe dopisanie się do spisu wyborców na terenie innej komisji wyborczej – mówi Łukasz Mazur, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin do spraw wyborów.