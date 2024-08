Drogowy pirat recydywista stracił prawo jazdy. Zapłacił 5 tysięcy

Markery do biura – jak dokonać właściwego wyboru?

Markery to popularne akcesoria, które służą do pisania, podkreślania ważnych informacji i rysowania. Doskonale sprawdzają się w biurach projektowych, gdzie są używane do tworzenia schematów, zaznaczania istotnych elementów na planach oraz wizualizacji pomysłów w trakcie burzy mózgów. Jakie markery warto zamówić do pracy?