14-latka z Iławy uciekła z domu. Odnalazła się w Lublinie

Gdzie na weekend we dwoje? Pomysły na wspólny wyjazd

Wspólny wyjazd z partnerem to doskonała okazja, aby zacieśnić łączącą Was więź i spędzić miło czas tylko we dwoje. Jeśli na co dzień jesteście bardzo zajęci i zabiegani, romantyczny weekend bardzo Wam się przyda. W trakcie wyjazdu znajdziecie w końcu czas, aby skupić się wyłącznie na sobie i swoich potrzebach. Jak zaplanować niezapomniany weekend we dwoje?