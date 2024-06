144 pomysły na Lublin. Do wydania prawie 15 mln złotych

Wprawdzie ostateczną listę projektów poznamy dopiero jesienią, ale już wiemy, że w tym roku mieszkańcy zgłosili 216 projektów (w tym 133 dzielnicowych i 83 ogólnomiejskich), a 144 zostało ocenionych pozytywnie. 71 pomysłów otrzymało ocenę negatywną, a jeden został wycofany przez autora.

– W trakcie oceny formalnej brano pod uwagę, m.in. czy zgłoszone pomysły należą do zadań własnych gminy albo powiatu i są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, a także czy inwestycje zaplanowane są na terenach należących do miasta – informuje Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.

Część projektów wymaga modyfikacji. Szczegóły autorzy projektów mogą uzyskać w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466 25 60 mail: obywatelski@lublin.eu.

Autorzy projektów mają także możliwość odwołania się od decyzji. Czas do 5 lipca włącznie.

– Gratuluję wszystkim osobom, których projekty po wakacjach staną do walki o głosy mieszkanek i mieszkańców Lublina. To już jedenasty rok naszych wspólnych inwestycji w poprawę jakości życia w mieście i gorąco zachęcam do udziału w nadchodzącym głosowaniu. Zwycięskie projekty umieścimy w projekcie uchwały budżetowej miasta na 2025 r. na liście zadań zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.