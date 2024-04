20-latek pędził motocyklem po śmierć

Do śmiertelnego wypadku doszło około godziny 21.30 na drodze wojewódzkiej nr 835. Kierujący motocyklem yamaha, 20-letni mieszkaniec gminy Żółkiewka uderzył w tył poprzedzającego go opla. Oba pojazdy jechały w tym samym kierunku. Po zderzeniu motocykl wpadł do rowu.

Za kierownicą opla movano siedział 19-letni mieszkaniec gm. Rybczewice – był trzeźwy.