220 kilometrów dróg stoi w kolejce do budowy

– Systematycznie rozwijamy sieć dróg szybkiego ruchu w woj. lubelskim. Kierowcy korzystają już z tras ekspresowych z Lublina do Warszawy i do Rzeszowa, a przed nami kolejne ważne inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo i komfort podróżowania. W przygotowaniu są obecnie cztery odcinki „ekspresówek” o łącznej długości 28 km, w przetargu trzy odcinki (45 km), a w realizacji w trybie Projektuj i buduj 13 odcinków. Razem 220 km nowych dróg ekspresowych – kończy Minkiewicz.

S12 z Piask przez Chełm do Dorohuska

W budowie jest już prawie 70 z 75 km tej trasy, a w przygotowaniu fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych Piaski – Dorohucza oraz Dorohucza – Chełm. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej.

S17 z Piask do Hrebennego

Cała trasa będzie miała długość ok. 125 km, z czego na etapie przygotowania są dwa odcinki. – To 9 km trasy pomiędzy Łopiennikiem i Krasnymstawem, dla którego uzyskaliśmy decyzję środowiskową. W przypadku ok. 12-kilometrowego odcinka Zamość Sitaniec – Zamość Wschód trwa procedura uzyskania takiej decyzji. Szukamy też wykonawców dla 2-kilometrowego odcinka S17 prowadzącego do planowanego terminala odpraw samochodów ciężarowych Hrebenne – Rawa Ruska – mówi Łuksza Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, wraz z możliwymi wariantami przebiegu drogi, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz przygotowanie dokumentacji do przetargu w trybie Projektuj i buduj.

A2 na wschód

Przez woj. lubelskie przebiegać będzie ok. 60 km autostrady A2. Obecnie trwają prace na dwóch odcinkach od Łukowiska do Białej Podlaskiej. W toku jest umowa na wykonanie projektu budowy autostrady A2 od węzła Biała Podlaska do przejścia granicznego w Kukurykach, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie podzielone jest na trzy odcinki: Biała Podlaska – Kijowiec, Kijowiec – Dobryń, Dobryń – Kukuryku.

Dla dwóch odcinków prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID przez Wojewodę Lubelskiego. Obecnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie analizuje raporty środowiskowe, w ramach ponownej oceny oddziaływania drogi na środowisko. W III kwartale 2024 r. planujemy ogłosić przetargi na realizację robót na dwóch odcinkach. Termin jest uzależniony od uzyskania decyzji ZRID. Prace związane z odcinkiem trzecim zależne są od unormowania sytuacji geopolitycznej z Białorusią.

100 obwodnic i DK74

W woj. lubelskim, w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, wykonanych zostanie siedem inwestycji. W ramach programu powstaną jednojezdniowe drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Przebudowane zostaną również drogi poprzeczne i skrzyżowania.

Pięć z obwodnic planowanych jest w ciągu drogi krajowej nr 74. – Są to obwodnice Janowa Lubelskiego, Dzwoli, Gorajca, Szczebrzeszyna i Zamościa. Ich łączna długość to ponad 40 km, a ich realizacja ułatwi przejazd trasą pomiędzy ekspresową S19 w Janowie Lubelskim a przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. Pozostałe dwie obwodnica Łęcznej i Łukowa – dodaje Minkiewicz.

Obecnie trwa budowa obwodnicy Dzwoli, wraz z rozbudową DK74 między Janowem Lubelskim a Frampolem. Z kolei dla obwodnicy Gorajca trwa procedura zmierzająca do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace będą mogły się zacząć po jej wydaniu. Pozostałe inwestycji są na etapie prac przygotowawczych. Dla obwodnicy Janowa Lubelskiego trwa procedura administracyjna zmierzająca do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.