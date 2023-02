3… 2… 1… Zacznie się rekrutacja do przedszkoli w Lublinie

Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin rozpocznie się 27 lutego. Potrwa do 10 marca.

Dla dzieci jest przygotowanych 10 tys. miejsc w:

2 zespołach przedszkolnych,

3 przedszkolach w zespołach szkół,

1 przedszkolu w zespole szkolno-przedszkolnym,

60 przedszkolach publicznych.

Te ostatnie dysponują 9200 miejscami. Z kolei 34 oddziały przedszkolne w 21 szkołach podstawowych zapewnią ok. 850 miejsc dla dzieci 5 i 6-letnich. Do tego trzeba doliczyć jeszcze oddziały przedszkolne w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

– Ponadto sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin w bieżącym roku szkolnym uzupełniają trzy przedszkola niepubliczne – uzupełnia wyliczankę Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina.

Ratusz uczula, że do przedszkoli, a także innych punktów, przyjmowani są kandydaci mieszkający na terenie Lublina. Dokumenty o przyjęcie dziecka składają rodzice lub opiekunowie prawni, a postępowanie składa się z dwóch etapów.

– W pierwszym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, czy zdrowotną. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Miasto. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący – informuje urząd miasta.

Kryteria, o których mowa to:

Pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego. Za to są 4 punkty.

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie. Za to są 3 punkty.

Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie. Za to są 2 punkty.

Rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat. Za to jest 5 punktów.

Jeżeli tej samej placówki zgłosi się dwoje lub więcej dzieci można otrzymać 4 punkty.

Gdy rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy to daje to 2 punkty.

Rekrutacja będzie odbywać się przez internet. - Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis – podaje urząd.

Gdy jednak ktoś nie ma możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, może wypełnić wniosek online lub odręcznie, a po wydrukowaniu, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola.

– Wniosek dostępny jest na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu w zakładce Aplikacje dla rodziców. Należy tam wybrać punkt Nabór do przedszkoli. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę Zgłoś kandydaturę. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami – wyjaśniają urzędnicy.

Rodzice mogą zapisać dziecko do kilu placówek, ale maksymalnie do siedmiu. Wypełniając dokumenty trzeba będzie podać kolejność od najbardziej do najmniej preferowanej.

– O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci obecnie uczęszczające do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin nie biorą udziału w rekrutacji lecz kontynuują wychowanie przedszkolne na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców – dodaje Ratusz.