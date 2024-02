400 operacji z użyciem robota da Vinci w lubelskim szpitalu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie rozpoczął operacje z użyciem robota da Vinci w 2022 roku. Na początku 2023 r. wykonano setną operację, a obecnie szpital na swoim koncie ma ich już 400. Tylko kilkanaście placówek medycznych w kraju wykonuje swoją pracę z użyciem tego sprzętu. Lubelski szpital wykonuje operacje z użyciem robota w zakresie chirurgii (onkologiczna chirurgia kolorektalna), urologii (prostatektomie radykalne) i ginekologii (nowotwory trzonu macicy i stany przedrakowe szyjki macicy).

- Z dużą satysfakcją przyjmuję fakt, że przy pomocy najwyższej jakości sprzętu medycznego rośnie liczba i zakres wykonywanych operacji. Samorząd województwa lubelskiego chciał, aby największa placówka medyczna w regionie świadczyła usługi dla pacjentów na najwyższym poziomie i zapewniła pacjentom dostęp do wysokospecjalistycznych urządzeń , stąd pomysł na zakup systemu chirurgii robotycznej da Vinci - mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

W planach jest zwiększenie zakresu używania robota o prowadzenie zabiegów z torakochirurgii, kardiochirurgii oraz laryngologii. Lekarze wskazują na pozytywne strony korzystania ze sprzętu. Przede wszystkim zmniejsza się ryzyko powikłań, zwiększa precyzyjność oraz skraca się czas rekonwalescencji.

- W porównaniu do chirurgii tradycyjnej przeprowadzenie operacji z użyciem robota przynosi pacjentowi szereg korzyści. Jest to przede wszystkim znaczne zmniejszenie dolegliwości po operacji, skrócenie czasu hospitalizacji nawet o kilka dni w stosunku do tradycyjnej chirurgii, a także mniej podanych leków przeciwbólowych. Wykorzystywane narzędzia robotyczne zmniejszają również urazy wewnętrzne i krwawienia, dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo komplikacji pooperacyjnych – zaznacza dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski z Oddziału Ginekologii i Położnictwa WSS, który przeprowadził 400. zabieg z użyciem robota da Vinci.