7. Mila Pamięci Ofiar Komunizmu. "To ważne, by pamiętać zwłaszcza teraz"

Celem biegu jest upamiętnienie w sportowy sposób ponad 170 mln. ofiar systemu komunistycznego. Dystans 1609 m – czyli milę lądową – wspólnie pokonali uczniowie od klasy 5 do 8 szkoły podstawowej, a także uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz rodzice i nauczyciele.

– To już mój trzeci bieg pamięci, a jestem dopiero w ósmej klasie. Czuje się patriotką, dlatego wspólnie z kolegami tu biegniemy – mówi Karolina. I dodaje: – To ważne, by pamiętać zwłaszcza teraz, gdy gościmy ukraińskich kolegów, którzy uciekli przed wojną.

Wszyscy zawodnicy otrzymali na mecie medal z wizerunkiem Bohatera Podziemia Antykomunistycznego.

Bieg był rozgrywany w ramach Lubelskiej Biegowej Triady Pamięci.