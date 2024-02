82 lata temu Niemcy przeprowadzili akcję Reinhardt. Lublin odsłonił tablicę pamiątkową na cześć poległych Żydów

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się we wtorek. Umieszczony na niej napis na tablicy głosi, że "pamięć jest naszym obowiązkiem". W związku z tym, została ona umieszczona tuż przy drzwiach wejściowych do ratusza, aby każdy, wchodząc do urzędu mógł wspomnieć tragiczne wydarzenia sprzed 82 lat. W uroczystości wzięły udział lubelskie władze m.in. prezydent miasta Krzysztof Żuk, marszłek województwa Jarosław Stawiarski, a także przedstawiciele kościoła i lubelskich Żydów.

Podczas uroczystości został odegrany hejnał Lublina, odmówiona została modlitwa kadisz i katolicka w intencji ofiar akcji „Reinhardt". Oprócz tego, miejski hejnalista odegrał utwór „Cisza" oraz wspomniano historię społeczności Lublina.

Szacuje się, że podczas akcji masowej zagłady Żydów, w latach 1942- 1943 roku życie straciło blisko 2 mln osób.