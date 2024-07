A co tu tak rośnie? Święto botaniki w Ogrodzie Botanicznym

Początek wspomnianego spaceru zaplanowano na godzinę 10:45. Przewodnik będzie czekał przy wejściu do Ogrodu od ul. Willowej. Czas trwania spaceru: około 2 godziny.

Kolejny spacer tematyczny to Lato w pełni w kolekcji roślin użytkowych (godzina 13:30, zbiórka przy namiocie Ogrodu) oraz Tropikalne last minute (godzina 14:30 przy wejściu do szklarni). Oba spacery potrwają ok. godzinę.

W samo południe będzie jeszcze podsumowanie pleneru akwarelowego „Uśmiech rośliny” oraz wernisaż wystawy do Dworku Kościuszków.

W trakcie Święta Botaniki rozstawione będą także stoiska edukacyjne i promocyjne jednostek związanych z przyrodą oraz lu-belskich wystawców ze zdrową żywnością, kosmetykami naturalnego pochodzenia, produktami pochodzenia pszczelego, ręko-dziełem związanym z roślinami, szkółek roślin ozdobnych itp.

W programie są też warsztaty, konkursy i zabawy rodzinne.

Wstęp: 7 złotych od osoby, dzieci do lat 15 mają wejście bezpłatne.