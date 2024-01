Afera wizowa. Lubelskie CBA zatrzymało byłego wiceministra

Prokuratura Krajowa podała w środę, że podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

Prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tys. zł. Piotrowi W. grozi do 10 lat więzienia.

Śledztwo jest rozwojowe. W tej sprawie zarzuty otrzymało już 9 osób.

W środę po godz. 21 Piotr W. wydał oświadczenie. "Potwierdzając komunikat Prokuratury, chcę zaznaczyć, że odmowa składania wyjaśnień wynikała tylko z ogromnego stresu związanego wprost z dzisiejszymi czynnościami, a - będąc pomnym wcześniejszych doświadczeń - w pełni szanuję swój organizm i zdrowie. Od początku deklarowałem chęć wyjaśnienia wszystkich okoliczności i potwierdza to m.in. udzielenie przeze mnie wywiadu co do okoliczności sprawy dla jednej ze stacji radiowych - pisze były wiceminister.