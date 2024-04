Dwa licea Lubelskiej Akademii WSEI otworzyły swoje drzwi

ALMS to szkoła średnia, której organem prowadzącym jest Lubelska Akademia WSEI. Placówka kształci młodych, ambitnych sportowców, którzy chcą połączyć rozwój swoich umiejętności sportowych z nauką w liceum.

Jak podkreślają uczniowie, w szkole panuje wyjątkowa atmosfera, która sprzyja rozwijaniu kreatywności i pracy zespołowej. Dzięki temu, nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale także rozwijają umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

Maja jest uczennicą klasy sportowej - gra w siatkówkę. Chwali sobie codzienne kilkugodzinne treningi. W przyszłości myśli o studiach sportowych na AWF.

- Nauczyciele w naszej szkole są cudowni, psychologicznie podchodzą do każdego ucznia. Zawsze można z nimi porozmawiać czy zwrócić się o pomoc. Wcześniej miałam duże problemy z matematyką, zwyczajnie jej nie rozumiałam. Pani Iwona, wytłumaczyła mi ją tak, że teraz mam same piątki i nie boje się matury. Dzięki niej wybieram się również na olimpiadę z tego przedmiotu - chwaliła placówkę Maja.

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie, prowadzi kształcenie ogólne oraz sportowe w wielu dyscyplinach drużynowych i indywidualnych. Przyszli licealiści mogą wybierać spośród dyscyplin tj. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, sporty walki, zapasy, tenis, jeździectwo, pływanie i sporty wodne, badminton, taniec oraz rugby.

- W szkole cenię sobie najbardziej dobrą relację z nauczycielami. To podstawa, aby zachęcić uczniów do nauki. Podejście do ucznia, brak krzyku, mocnego ciśnięcia jest bardzo cenne. Pedagodzy po prostu pokazują od a do z co trzeba zrobić, a my to wykonujemy. Ta szkoła to wiele możliwości. Ja osobiście jeszcze śpiewam i daję koncerty. Odkąd szkoła się o tym dowiedziała, pomaga mi w rozwijaniu również tej umiejętności - mówił Jakub Wroński, uczeń liceum.

Liceum Ogólnokształcące Lubelskiej Akademii WSEI kształci uczniów w klasach o profilach:

⦁ E-Sport - klasa adresowana jest do uczniów, którzy chcą zostać profesjonalnymi graczami, streamerami, trenerami czy komentatorami turniejowych gier komputerowych.

⦁ Media - klasa skierowana jest do uczniów, którzy chcą w przyszłości pracować w branży związanej z mediami. Oprócz podstawy programowej, uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach z zakresu m.in. dziennikarstwa prasowego, internetowego, radiowego i telewizyjnego. Poznają również metody pracy z aparatem fotograficznym, procesem nagrywania i montowania wideo.

⦁ Informatyka - uczniowie na tym profilu, będą poszerzać swoją wiedzę z zakresu nowych technologii oraz informatyki. W klasie informatycznej odbywać się będą zajęcia z zakresu m.in. programowania i projektowania sieci mobilnych, gier komputerowych i multimediów, systemów oraz infrastruktury IT, a także baz danych czy elektronicznej dokumentacji medycznej.

⦁ Nauka i teatr - to klasa skierowana do uczniów, którzy oprócz zdolności ogólnych cechuje wrażliwość na słowo mówione i pisane, zainteresowanych aktorstwem, teatrem, kinem czy malarstwem.

⦁ Nauki o zdrowiu - zajęcia opierają się na kształceniu ogólnokształcącym z rozszerzeniem przedmiotów tj. biologia, chemia i język angielski. Na tym profilu uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu pracy z pacjentem, terapii manualnej, dietetyki i pierwszej pomocy przedmedycznej.

⦁ Społeczno-prawny oraz językowo- biznesowy - podczas nauki młodzież pogłębiać będzie wiadomości z zakresu historii, prawa i nauk społecznych, a także doskonalić kompetencje językowe z języka obcego.

⦁ Mechatronika - uczeń samodzielnie wybiera przedmioty dodatkowe, określając tym samym ścieżkę edukacji i profili nauczania

⦁ Logistyka - uczeń samodzielnie wybiera przedmioty dodatkowe, określając tym samym ścieżkę edukacji i profili nauczania

W szkole działa Centrum Diagnostyki Sportowej, z której korzystają uczniowie ALMS. Poddawani są w nim stałemu monitorowaniu stanu zdrowia. Młodzi sportowcy korzystać mogą również z pracowni Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej, gdzie wykorzystywany jest Wiedeński System Testów, oprogramowanie Treningowe CogniPlus oraz Biofeedback EEG i HRV. Placówka posiada także aparaturę do eye - trackingu.

Misją szkoły jest dbanie o prawidłowy rozwój intelektualny, fizyczny, moralny i duchowy młodego pokolenia, rozwijanie zainteresowań, a także pomoc w rozwoju dla wyróżniających się uczniów.