Akcja „Drift-stop” w Lublinie. Posypały się mandaty

Paryż 2024: Aleksandra Mirosław zdeklasowała konkurencję, poprawiła rekord świata i powalczy o medal

Już w pierwszym biegu kwalifikacyjnym we wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław z KW Kotłownia Lublin ustanowiła nowy rekord świata - 6,21 sekundy, w drugim jeszcze go poprawiła - 6,06 s. We właściwych kwalifikacjach osiągnęła czas 6,10 s. Bez najmniejszych problemów faworytka do złotego medalu awansowała do środowego ćwierćfinału. Wystąpi w nim także druga z Polek, Aleksandra Kałucka.