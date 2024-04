Akcja #SadziMY. Lasy Państwowe będą rozdawać drzewka

To już szósta taka inicjatywa, w której regionalne dyrekcje Lasów Państwowych i nadleśnictwa rozdają mieszkańcom drzewka z gatunków leśnych. Ta edycja jest jednak szczególna, ponieważ w tym roku Lasy Państwowe obchodzą jubileusz 100-lecia. Akcja ma zachęcić społeczeństwo do posadzenia drzewek oraz pielęgnacji.

- To budujące, że tak wiele Polek i Polaków czynnie włącza się w sadzenie drzew na swoich działkach, posesjach czy w przydomowych ogródkach. Przyłączenie się do naszego wydarzenia ma nie tylko wymiar symboliczny w postaci zasadzenia pojedynczych drzewek, lecz także jest wyrazem społecznej odpowiedzialności za przyrodniczą kondycję małych ojczyzn, co w ujęciu globalnym znajduje swoje odzwierciedlenie w wymiarze troski o stan polskiej przyrody, a co za tym idzie - dbałość o zachowanie naszych lasów w jak najlepszej kondycji dla kolejnych pokoleń – mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej.