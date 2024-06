Ambasador Izraela Yacov Livne odwiedził KUL

Jak zagłosować w wyborach europejskich?

Już 9 czerwca pójdziemy do urn wyborczych. Gościem Dzień Wschodzi, jest Łukasz Mazur — pełnomocnik prezydenta Lublina do spraw wyborów. W tej rozmowie odpowiedzi na pytania m.in. jak pobrać zaświadczenie do głosowania, czy elektronicznie dopisać się do obwodu wyborczego. Zapraszamy do obejrzenia.