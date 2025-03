Andrzej Duda w Lublinie. Otworzył Samorządowy Kongres Trójmorza

Przed rozpoczęciem kongresu prezydent złożył kwiaty pod pomnikiem zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

- Zainspirował nas pan do budowania komponentu samorządowego w inicjatywie trójmorza. Udało się stworzyć płaszczyznę do pogłębiania współpracy gospodarczej - mówił marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

- Trójmorze to twór, który kiełkowal w czasie polski Jagellonów. Później tę incjatywę podjął Józef Piłsudski. Kolejnym, który wracał do tej inicjatywy był Lech Kaczyński. Teraz pan panie prezydencie podjął tę rękawicę - zwracał się Stawiarski do prezydenta Dudy.

Stawiarski podkreślał, że chodzi o wolność w ramach naszych suwerennych narodów. Nie jest to konkurencja dla Unii Europejskiej.

- Jest mi bardzo miło że mogę po raz kolejny uczestniczyć w inauguracji samorządowego kongresu Trójmorza. Wpisuje się on w tym roku w 10. rocznicę powstania tej inicjatywy. Były to działania, które miały prowadzić do wzmocnienia Europy środkowo-wschodniej. Miały służyć moim rodakom, ale w myśli było, że miały służyć wszystkim, naszym narodom, naszemu rozwojowi - mówił prezydent Duda do zgormadzonych gości z niemal 30 państw.

Duda podkreślił, że inicjatywa wzmocni głos Europy środkowo-wschodniej, które były potraktowane brutalizmem komunizmu.

- Spodziewaliśmy się biorąc pod uwagę doświadczenia dziejowe ze będziemy musieli zmierzyć się z naprawdę poważnymi zagrożeniami. Mieliśmy przeświadczenie, że razem jesteśmy i będziemy silniejsi. Żebyśmy uniknęli tych pułapek - mówił Duda odnosząc się do historii inicjatywy.

Prezydent Duda mówił o bezpieczeństwie regionu, zaczynając od bezpieczeństwa energetycznego. Wspomniał o początku inicjatywy, kiedy z prezydent Chorwacji rozmawiał o połączeniu chorwackiego pływającego gazociągu z polskim gazociągiem, wtedy jeszcze w budowie, w Świnoujściu. Podkreślał także wagę znaczenia wspólnego tworzenia infrastruktury.

- Jednego byłem pewien, potrzebujemy dróg. One są potrzebne nie tylko do transportu turystów, czy towarów. Są potrzebne, żeby szybko przemieścić wojsko, czołgi, żołnierzy, funkcjonariuszy straży granicznej – mówił Duda.

Stajemy się ważnym punktem na mapie Europy - mówił prezydent.

Obok tych gigantycznych inwestycji i sukcesów gospodarczych to, zdaniem Dudy, także sukces polityczny. - Dzięki temu sukcesowi jestśmy postrzegani jako partner taki, z którym nie tylko można, ale trzeba się liczyć.

Coraz więcej państw chce tworzyć własne inicjatywy na kształt Trójmorza - twierdzi Duda. - Mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że inicjatywa Trójmorza to praktyczne korzyści dla obywateli również tu na miejscu, tu gdzie pracujecie i żyjecie.

Kolejne symboliczne znaczenie ma mieć miejsce. - Znajdujemy się w inspirującym Lublinie. Dziekuję województwu lubelskiemu w zaangażowanie w organizację tego wydarzenia.

- Z zadowoleniem przyjąłem infomację o utworzeniu inicjatywy połączenia turystycznego Trójmorza.

- Ten format to zysk w postaci wzajemnego poznawania siebie - mówił prezydent Andrzej Duda. Jak relacjonował, - To między innymi dzięki temu, kiedy 24 lutego 2022 roku, Rosja rzeczywiście napadła pełnoskalowo na Ukrainę ja i moje koleżanki i koledzy mieliśmy w telefonach kontakty do siebie, nie musieliśmy prosić naszych współpracowników. Rozmawialiśmy ze sobą bezpośrednio błyskawicznie. Ten format ma swoje znaczenie dla budowy także naszego bezpieczeństwa.

Duda podkreślał znaczenie interkonektorów, czyli połączeń gazowych z sąsiadami Polski, m. in. tzw. Baltic Pipe. To dzięki tej współpracy po wyłączeniu dostaw gazu z Rosji miało nie być zachwiania dostaw i cen.

W pierwszym dniu kongresu zaplanowano jeszcze podpisanie umów. Wśród nich ta dotycząca przyjecia nowego człona Sieci Regionów Trójmorza - to jeden z regionów Mołdawii. Podpisana zostanie również deklaracja utworzenia Sieci Turystycznej Trójmorza.